Fête du quartier de Ciel Grande Halle Verdun-Ciel
samedi 12 septembre 2026 · Grande Halle · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Fête du quartier de Ciel
Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:00:00
fin : 2026-09-13 23:59:00
Date(s) :
2026-09-12
La grande fête du quartier de Ciel est de retour ! Préparez-vous pour un week-end de folie avec le Comité de Foire ! Samedi matin Les incontournables tripes traditionnelles sont de retour.
Samedi soir repas grenouille à volonté.
Un magnifique feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Ciel !
Dimanche après-midi place à la 2ème édition de Ciel en Jeux !
Composez votre équipe, trouvez-lui un nom complètement déjanté et venez vous affronter dans des épreuves aussi folles que le tir à la corde, les relais, le lancer de slip et bien d’autres surprises !
Et pendant tout le week-end, la fête foraine sera là pour petits et grands !
Manèges, rires, sensations et gourmandises seront au rendez-vous ! .
Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 19 09 37
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English : Fête du quartier de Ciel
L’événement Fête du quartier de Ciel Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
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