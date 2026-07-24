Fête du quartier de Ciel Grande Halle Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Fête du quartier de Ciel

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:00:00

fin : 2026-09-13 23:59:00

Date(s) :

2026-09-12

La grande fête du quartier de Ciel est de retour ! Préparez-vous pour un week-end de folie avec le Comité de Foire ! Samedi matin Les incontournables tripes traditionnelles sont de retour.

Samedi soir repas grenouille à volonté.

Un magnifique feu d’artifice viendra illuminer le ciel de Ciel !

Dimanche après-midi place à la 2ème édition de Ciel en Jeux !

Composez votre équipe, trouvez-lui un nom complètement déjanté et venez vous affronter dans des épreuves aussi folles que le tir à la corde, les relais, le lancer de slip et bien d’autres surprises !

Et pendant tout le week-end, la fête foraine sera là pour petits et grands !

Manèges, rires, sensations et gourmandises seront au rendez-vous ! .

Grande Halle 15 Rue de Verdun Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 41 19 09 37

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English : Fête du quartier de Ciel

L’événement Fête du quartier de Ciel Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III