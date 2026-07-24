Soirée grillade et chansons françaises Cinem’art Verdun-Ciel
vendredi 2 octobre 2026 · Cinem'art · Verdun-sur-le-Doubs
Informations pratiques
Verdun-Ciel
Soirée grillade et chansons françaises
Cinem’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 19:00:00
fin : 2026-10-02
Date(s) :
2026-10-02
Soirée grillades et chanson françaises ! Soirée organisée par Planète Maison et les Copains d’Abord. Réservation recommandée. Apéro d’accueil offert. .
Cinem’art 14 Rue de Verjux Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 97 77 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée grillade et chansons françaises
L’événement Soirée grillade et chansons françaises Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III
À voir aussi à Verdun-sur-le-Doubs (Saône-et-Loire)
- Loto de la société de Chasse Maison des loisirs Verdun-Ciel 31 juillet 2026
- Les fééries de la Saône Quais de Saône et place de la Mairie Verdun-Ciel 29 août 2026
- Brocante des fééries de la Saône Quai du Doubs Prolongé Verdun-sur-le-Doubs 30 août 2026
- Fête du quartier de Ciel Grande Halle Verdun-Ciel 12 septembre 2026