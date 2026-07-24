Soirée grillade et chansons françaises Cinem’art Verdun-Ciel

Informations pratiques

Verdun-Ciel

Soirée grillade et chansons françaises

Cinem’art 14 Rue de Verjux Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 19:00:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Soirée grillades et chanson françaises ! Soirée organisée par Planète Maison et les Copains d’Abord. Réservation recommandée. Apéro d’accueil offert. .

Cinem’art 14 Rue de Verjux Verdun-Ciel 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 97 77 67

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English : Soirée grillade et chansons françaises

L’événement Soirée grillade et chansons françaises Verdun-Ciel a été mis à jour le 2026-07-24 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III