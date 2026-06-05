Marché des Producteurs EHPAD Nicole Limoge Verdun-sur-le-Doubs

Verdun-sur-le-Doubs

Marché des Producteurs

EHPAD Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 16:00:00

fin : 2026-06-05 20:30:00

Date(s) :

2026-06-05

Venez découvrir nos producteurs et leurs produits et quelques nouveautés cette année.

Et pour rendre ce marché encore plus agréable, Amaury, candidat à The Voice Kid 2026 et 1ère partie de Christophe Maé au festival de Pérouges nous offrira une prestation de chant. .

EHPAD Nicole Limoge 1 Rue Bommey Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 99 04 82 ehpadciel.accueil@orange.fr

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English : Marché des Producteurs

L’événement Marché des Producteurs Verdun-sur-le-Doubs a été mis à jour le 2026-06-01 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III