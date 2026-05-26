Inauguration de la Borne du Serment de Koufra Nouans
Inauguration de la Borne du Serment de Koufra Nouans samedi 8 août 2026.
Nouans
Inauguration de la Borne du Serment de Koufra
Nouans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 11:00:00
fin : 2026-08-08 01:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Au programme des festivités
– À partir de 11h Expositions, baptêmes en jeep, véhicules et matériels, reconstitutions de camps, food-truck
– À 18h30 Cérémonie
– À partir de 20h00 restauration et buvette, bal animé par un DJ et feux d’artifice .
Nouans 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63
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English :
L’événement Inauguration de la Borne du Serment de Koufra Nouans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois