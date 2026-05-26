Nouans

Inauguration de la Borne du Serment de Koufra

Nouans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 01:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Au programme des festivités

– À partir de 11h Expositions, baptêmes en jeep, véhicules et matériels, reconstitutions de camps, food-truck

– À 18h30 Cérémonie

– À partir de 20h00 restauration et buvette, bal animé par un DJ et feux d’artifice .

Nouans 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63

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English :

L’événement Inauguration de la Borne du Serment de Koufra Nouans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Maine Saosnois