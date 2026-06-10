Nouans

Inauguration d’une Borne du serment de Koufra

Nouans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 11:00:00

fin : 2026-08-08 23:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Nouans inaugure sa borne de serment de Koufra à l’occasion de sa libération par la 2ème Division Blindée du Général Leclerc, durant l’été 44.

Consciente de l’importance de préserver cet héritage et de l’inscrire durablement dans notre paysage communal, l’Association Communale de Nouans a engagé un projet d’installation d’une borne de la 2e DB, accompagnée de deux panneaux explicatifs retraçant les événements survenus dans notre secteur.

À travers cette initiative, nous souhaitons rendre hommage à la bravoure et au sacrifice des hommes de la Division du Général Leclerc tout en transmettant ce pan essentiel de notre histoire aux jeunes générations grâce à des outils de communication adaptés à notre époque. Ce projet participe pleinement à l’élan du tourisme de mémoire, qui façonne aujourd’hui un véritable musée à ciel ouvert reliant les communes libérées.

Dans ce cadre, la commune de Nouans se mobilise pour organiser le 8 aout 2026 une journée de commémoration. A cette occasion une borne sera inaugurée en présence de portes drapeaux et de personnalités.

Vous pourrez découvrir un camp militaire reconstitué, faire une balade dans une jeep d’époque, retrouver des films et affiches retraçant l’histoire de la 2e DB et la libération de la Sarthe.

Venez partager avec nous ce moment de mémoire et de convivialité .

Thierry DUBOIS Président de l’ACN

Cérémonie à 18h30

Soirée de la Libération à partir de 20h

Cochon grillé saucisses merguez + frites + crêpes sur réservation

Soirée dansante animée par un DJ.

Feux d’artifice à 23h. .

Nouans 72260 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 10 29

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English :

Nouans inaugurates its Koufra oath marker on the occasion of its liberation by General Leclerc’s 2nd Armored Division in the summer of 44.

L’événement Inauguration d’une Borne du serment de Koufra Nouans a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Maine Saosnois