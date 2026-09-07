Inauguration de La Còla, La Còla Bunoz, Blomac

Informations pratiques

Inauguration de La Còla Vendredi 18 septembre, 18h00 La Còla Bunoz Aude

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

À partir de 18h, ouverture et visite du lieu.

À 19h30, apéritif de bienvenue.

La Còla Bunoz 22 rue du Minervois Blomac 11700 Aude Occitanie 0686313872 https://lacola.fr/ Patrimoine emblématique de la région, l’ancienne cave coopérative d’Aigne devient un lieu de création et de partage dédié aux productions artistiques contemporaines dans la diversité de leurs expressions. Entre Béziers et Carcassonne, à 25 km de Narbonne. Aires de stationnement.

A partir de 18h00, ouverture et visite du lieu.

© Véfa Lucas