Saint-Paul-sur-Save

INAUGURATION DE LA GUINGUETTE DE SAINT-PAUL

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Participez à l’inauguration de la nouvelle guinguette de Saint-Paul organisée par Chez Marcel !

Au programme de ce mardi présentation de la nouvelle équipe municipale, suivi d’un concert live avec le groupe CAPSUL . Ensuite TOUS LES MARDIS de 18H 22H (à partir du 19 mai). Chaque mardi soir de l’été, venez profiter du bar et de la cuisine de Chez Marcel tapas à partager (charcuterie, fromage, beignets…), plats du soir (magret, brochettes marinées, entrecôte, hamburgers, moules-frites ou truffade) et menu enfant pour les plus petits.

UNE GUINGUETTE COMME ON LES AIME ! .

Place de l’Église Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77 contact@saintpaulsursave.fr

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English :

Take part in the inauguration of Saint-Paul’s new guinguette, organized by Chez Marcel !

L’événement INAUGURATION DE LA GUINGUETTE DE SAINT-PAUL Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-05-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE