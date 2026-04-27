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JOURNÉE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES Saint-Paul-sur-Save

JOURNÉE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES Saint-Paul-sur-Save

JOURNÉE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES Saint-Paul-sur-Save samedi 30 mai 2026.

Adresse : SUR LA PLACE DU VILLAGE

Ville : 31530 Saint-Paul-sur-Save

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif

Saint-Paul-sur-Save

JOURNÉE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES

SUR LA PLACE DU VILLAGE Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Dansez et faites la fête à Saint-Paul !
Samedi 30 mai à partir de 16h la Mairie de Saint-Paul-sur-Save vous propose une journée musiques et danses traditionnelles avec le groupe  Accord’ à Côté . En soirée Bal Tradi avec TRADIVARIUM Place du Village. Participation libre mais nécessaire. Nous vous attendons nombreux ! 0  .

SUR LA PLACE DU VILLAGE Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 43 77  contact@saintpaulsursave.fr

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English :

Dance the night away in Saint-Paul!

L’événement JOURNÉE MUSIQUES ET DANSES TRADITIONNELLES Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-04-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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