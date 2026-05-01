Saint-Paul-sur-Save

SAV ‘ EUR TRAD DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES

Saint-Paul-sur-Save Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

VENEZ DANSER AVEC ARPALHANDS !

Depuis plus de 30 ans l’association Arpalhands, basée à Colomiers, œuvre dans le domaine des musiques et danses traditionnelles, qu’elles soient de notre région ou d’ailleurs. Ecole de musique associative, elle organise aussi concerts, bals, stages et animations diverses.

Elle vous invite le samedi 30 mai 2026 à Saint-Paul sur Save, pour une journée où les musiques et danses traditionnelles seront à l’honneur. Groupes et ateliers de l’association se succèderont pour animer cet évènement festif et convivial.

Au programme

– Dès 16h, Place de l’église (ou salle Fontanilles si pluie), initiation aux danses traditionnelles et animation musicale avec les groupes Accord’ à Côté et duo Pèboca.

– Vers 18h30, apéro-concert animé par les ateliers de l’association.

– En soirée, grand bal trad. avec l’ensemble Tradivarium, le duo Pique-Poque et autres groupes invités.

Participation libre. Apéritif offert. Possibilité de restauration sur place. 0 .

Saint-Paul-sur-Save 31530 Haute-Garonne Occitanie arpalhands2@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

COME AND DANCE WITH ARPALHANDS!

L’événement SAV ‘ EUR TRAD DANSES ET MUSIQUES TRADITIONNELLES Saint-Paul-sur-Save a été mis à jour le 2026-05-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE