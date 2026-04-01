Inauguration de la nouvelle boutique Chèvreville
Inauguration de la nouvelle boutique Chèvreville samedi 25 avril 2026.
Chèvreville
Inauguration de la nouvelle boutique
35 Rue des Roches Chèvreville Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 09:30:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
On vous donne rendez-vous pour l’inauguration de notre nouveau magasin… et on vous a préparé une expérience incroyable
Montez à bord d’un tracteur
Partez au coeur des vergers en pleine floraison
Découvrez les coulisses de la culture des pommes
Avec Alexandre ou Luca comme guides, plongez dans le printemps et vivez un moment unique, fun et authentique !
Que vous soyez en famille, entre amis ou juste curieux… vous allez adorer !
Ambiance conviviale garantie + surprise sur place
Venez nombreux, ça va être magique !
️ Samedi 25 avril
de 9h30 à 18h
✨ Entrée libre & animations gratuites !
Vergers de Sennevières Chèvreville
On vous donne rendez-vous pour l’inauguration de notre nouveau magasin… et on vous a préparé une expérience incroyable
Montez à bord d’un tracteur
Partez au coeur des vergers en pleine floraison
Découvrez les coulisses de la culture des pommes
Avec Alexandre ou Luca comme guides, plongez dans le printemps et vivez un moment unique, fun et authentique !
Que vous soyez en famille, entre amis ou juste curieux… vous allez adorer !
Ambiance conviviale garantie + surprise sur place
Venez nombreux, ça va être magique !
️ Samedi 25 avril
de 9h30 à 18h
✨ Entrée libre & animations gratuites !
Vergers de Sennevières Chèvreville .
35 Rue des Roches Chèvreville 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 32 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
We look forward to seeing you at the inauguration of our new store… and we’ve prepared an incredible experience for you!
? Climb aboard a tractor
? Go to the heart of orchards in full bloom
? Go behind the scenes of apple growing
With Alexandre or Luca as your guide, immerse yourself in springtime and enjoy a unique, fun and authentic experience!
Whether you’re with family, friends or just curious… you’ll love it!
Friendly atmosphere guaranteed + on-site surprises
Come one, come all it’s going to be magical!
?? Saturday, April 25
? 9:30am to 6pm
? Free admission & free entertainment!
? Vergers de Sennevières Chèvreville
L’événement Inauguration de la nouvelle boutique Chèvreville a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois