Inauguration de la nouvelle boutique Chèvreville

Chèvreville

Inauguration de la nouvelle boutique

35 Rue des Roches Chèvreville Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:30:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

On vous donne rendez-vous pour l’inauguration de notre nouveau magasin… et on vous a préparé une expérience incroyable

Montez à bord d’un tracteur

Partez au coeur des vergers en pleine floraison

Découvrez les coulisses de la culture des pommes

Avec Alexandre ou Luca comme guides, plongez dans le printemps et vivez un moment unique, fun et authentique !

Que vous soyez en famille, entre amis ou juste curieux… vous allez adorer !

Ambiance conviviale garantie + surprise sur place

Venez nombreux, ça va être magique !

️ Samedi 25 avril

de 9h30 à 18h

✨ Entrée libre & animations gratuites !

Vergers de Sennevières Chèvreville

On vous donne rendez-vous pour l’inauguration de notre nouveau magasin… et on vous a préparé une expérience incroyable

Montez à bord d’un tracteur

Partez au coeur des vergers en pleine floraison

Découvrez les coulisses de la culture des pommes

Avec Alexandre ou Luca comme guides, plongez dans le printemps et vivez un moment unique, fun et authentique !

Que vous soyez en famille, entre amis ou juste curieux… vous allez adorer !

Ambiance conviviale garantie + surprise sur place

Venez nombreux, ça va être magique !

️ Samedi 25 avril

de 9h30 à 18h

✨ Entrée libre & animations gratuites !

Vergers de Sennevières Chèvreville .

35 Rue des Roches Chèvreville 60440 Oise Hauts-de-France +33 3 44 88 32 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We look forward to seeing you at the inauguration of our new store… and we’ve prepared an incredible experience for you!

? Climb aboard a tractor

? Go to the heart of orchards in full bloom

? Go behind the scenes of apple growing

With Alexandre or Luca as your guide, immerse yourself in springtime and enjoy a unique, fun and authentic experience!

Whether you’re with family, friends or just curious… you’ll love it!

Friendly atmosphere guaranteed + on-site surprises

Come one, come all it’s going to be magical!

?? Saturday, April 25

? 9:30am to 6pm

? Free admission & free entertainment!

? Vergers de Sennevières Chèvreville

L’événement Inauguration de la nouvelle boutique Chèvreville a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays de Valois