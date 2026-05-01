Inauguration de la Place Braunton Place de Porsguen Plouescat

Plouescat

Inauguration de la Place Braunton

Place de Porsguen Anciennement parking de Porsguen Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 11:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

A l’occasion du 50ème anniversaire du jumelage anglais, vous êtes invités à l’inauguration de la place Braunton (anciennement dénommée parking de Porguen).

La cérémonie sera suivie de la révélation au public du ginkgo biloba planté dans le jardin de l’atelier, symbole vivant de cette amitié durable ainsi que de la signature de la charte du jumelage. .

Place de Porsguen Anciennement parking de Porsguen Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 6 60 48 45 90

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English : Inauguration de la Place Braunton

L’événement Inauguration de la Place Braunton Plouescat a été mis à jour le 2026-05-07 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX