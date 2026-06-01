Inauguration de L’Atelier Place des Halles Montendre
Inauguration de L’Atelier Place des Halles Montendre samedi 13 juin 2026.
Montendre
Inauguration de L’Atelier
Place des Halles L’Atelier Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Venez célébrer l’ouverture de votre nouveau bar à tapas restaurant, situé Place des Halles à Montendre. Au programme concerts de Joe Marx et Padlezard, soirée tapas et convivialité, cocktail de bienvenue offert à tous les participants.
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Place des Halles L’Atelier Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 63 39
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English :
Come and celebrate the opening of your new tapas bar and restaurant, located on Place des Halles in Montendre. On the program: concerts by Joe Marx and Padlezard, tapas and conviviality, welcome cocktail offered to all participants.
L’événement Inauguration de L’Atelier Montendre a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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