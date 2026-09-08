Informations pratiques

Inauguration des expositions « Jardiner la rue » et « Nature au quotidien » Lundi 5 octobre, 18h00 Casino d’Ax-les-Thermes Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-05T18:00:00+02:00 – 2026-10-05T19:30:00+02:00

Inauguration des expositions « Jardiner la rue » et « Nature au quotidien »dans le hall du Casino d’Ax-les-Thermes.

Réalisées par le CAUE de la Gironde, elles invitent à réfléchir à comment intégrer le végétal dans l’aménagement de nos villes et de nos villages. Planter nos rues et nos espaces publics permet d‘améliorer notre cadre de vie et favorise le bien-être des habitants. Face aux enjeux environnementaux actuels, la végétalisation est aussi un levier d’adaptation au réchauffement climatique. Les expositions présentent des exemples et réalisations concrètes qui offrent des solutions inspirantes pour nos territoires. Elles encouragent aussi à repenser la gestion de nos espaces verts pour redonner plus de place à la nature, au vivant et à la biodiversité.

Le vernissage est précédé de la visite de la place du Casino, guidée par l’agence Dessein de ville, à 16h30. Un projet d’aménagement paysager qui donne une place centrale au végétal.

Casino d’Ax-les-Thermes Promenade Paul Salette, 09110 Ax-les-Thermes Ax-les-Thermes 09110 Ariège Occitanie

Inauguration des expositions « Jardiner la rue » et « Nature au quotidien » dans le hall du Casino d’Ax-les-Thermes.

©caue de la Gironde