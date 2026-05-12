Inauguration du GR de Pays Tour du Parc national de forêts Le Chemin de la Belle étoile Site du Tremblois Villiers-le-Duc

Villiers-le-Duc

Inauguration du GR de Pays Tour du Parc national de forêts Le Chemin de la Belle étoile

Site du Tremblois Parc national de forêts Villiers-le-Duc Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Le site du Tremblois fait partie de ces trésors encore discrets du Parc national de forêts. Un lieu singulier, à la croisée de la nature forestière… et de l’archéologie. Situé dans la forêt domaniale de Châtillon, en Côte-d’Or, sur la commune de Villiers-le-Duc, il abrite un site archéologique majeur vestiges d’un fanum (temple gallo-romain typique), structures anciennes et traces d’occupation antique, aujourd’hui nichées au cœur de la forêt.

À l’occasion de l’inauguration du Chemin de la Belle Étoile, l’équipe du Parc national de forêts et ses partenaires vous invitent à venir découvrir ces vestiges et les nouveaux aménagements pédagogiques du site.

Au programme, 3 visites guidées d’1h pour découvrir le site départs à 14h, 15h ou 16h 20 participants maximum par session. .

Site du Tremblois Parc national de forêts Villiers-le-Duc 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Inauguration du GR de Pays Tour du Parc national de forêts Le Chemin de la Belle étoile

L’événement Inauguration du GR de Pays Tour du Parc national de forêts Le Chemin de la Belle étoile Villiers-le-Duc a été mis à jour le 2026-05-12 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)