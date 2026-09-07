Inauguration du Pôle historique 39-45, Pôle historique 39-45 / L’abri conique de Villenoy, Villenoy

Informations pratiques

Inauguration du Pôle historique 39-45 19 et 20 septembre Pôle historique 39-45 / L’abri conique de Villenoy Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir le tout nouveau Pôle historique 39-45 : un espace d’exposition permanent dédié à la Seconde Guerre mondiale (l’Espace François Daveau), en regard de l’Abri conique antiaérien classé monument historique.

Au programme du samedi après-midi :

– 14h : Inauguration de l’Espace François Daveau et présentation de l’exposition sur la Seconde guerre mondiale / la Défense passive ;

– 14h30 : Présentation en avant-première du film de reconstitution « L’Alerte » réalisé par Romain Vesin, en collaboration avec une classe de la commune ;

– Découverte de l’exposition « Alerte : éclats ! » du photographe Valentin Disant, retraçant les coulisses du tournage ;

– Reconstitution historique, campement militaire US de la Seconde Guerre mondiale et animations présentés par l’association DZ Memory

– Visites en réalité virtuelle de l’abri conique antiaérien ;

– Visites libres du rez-de-chaussée et du sol de l’abri conique antiaérien.

Au programme de la journée de dimanche :

– Découverte de l’Espace François Daveau et présentation de l’exposition sur la Seconde guerre mondiale / la Défense passive ;

– Diffusion du film de reconstitution « L’Alerte » réalisé par Romain Vesin, en collaboration avec une classe de la commune ;

– Découverte de l’exposition « Alerte : éclats ! » du photographe Valentin Disant, retraçant les coulisses du tournage ;

– Reconstitution historique, campement militaire US de la Seconde Guerre mondiale et animations présentés par l’association DZ Memory

– Visites en réalité virtuelle de l’abri conique antiaérien ;

– Visites libres du rez-de-chaussée et du sol de l’abri conique antiaérien.

Pôle historique 39-45 / L’abri conique de Villenoy 103 Rue Aristide Briand77124 Villenoy Villenoy 77124 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 61 04 50 http://www.villenoy.fr https://www.meaux-marne-ourcq.com/decouvrir/voyager-dans-le-temps/ Nouvel équipement patrimonial, le Pôle historique 39-45 regroupe :

– l’Abri conique antiaérien construit par la sucrerie de Villenoy pour protéger ses salariés à l’aube de la Seconde guerre mondiale, et classé monument historique en 2023 ;

– L’Espace François Daveau, un espace d’exposition, installé dans les anciennes écuries de la sucrerie réhabilitées.

Il a pour ambition de transmettre l’histoire de la Seconde guerre mondiale et plus particulièrement de la Défense passive, à travers les documents et objets rassemblés par Monsieur Daveau au fil des ans.

Un lieu unique en France, témoin de l’histoire locale et nationale que nous vous proposons de découvrir. Parking public gratuit et accès PMR

103 rue Aristide Briand

Exposition « Le Pôle historique 39-45 : un espace d’exposition dédié à la Seconde Guerre mondiale »

©Valentin DISANT