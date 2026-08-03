Inauguration du site de compostage partagé Rue Duchelas Langoëlan
lundi 7 septembre 2026 · Rue Duchelas · Langoëlan
Informations pratiques
Langoëlan
Inauguration du site de compostage partagé
Rue Duchelas Parking Langoëlan Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-07 10:45:00
Date(s) :
2026-09-07
Fini les déchets alimentaires dans la poubelle noire ! Vous pouvez désormais utiliser le nouveau composteur partagé à Langoëlan. Récupérez un seau pour déposer les déchets alimentaires au composteur lors de l’inauguration! .
Rue Duchelas Parking Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 01
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English :
L’événement Inauguration du site de compostage partagé Langoëlan a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan