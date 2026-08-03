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AGENDA · Langoëlan

Inauguration du site de compostage partagé Rue Duchelas Langoëlan

lundi 7 septembre 2026 · Rue Duchelas · Langoëlan

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
lundi 7 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Duchelas
Adresse
Parking
Ville
56160 Langoëlan
Département
Morbihan
Tarif

Langoëlan

Inauguration du site de compostage partagé

Rue Duchelas Parking Langoëlan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 10:00:00
fin : 2026-09-07 10:45:00

Date(s) :
2026-09-07

Fini les déchets alimentaires dans la poubelle noire ! Vous pouvez désormais utiliser le nouveau composteur partagé à Langoëlan. Récupérez un seau pour déposer les déchets alimentaires au composteur lors de l’inauguration!   .

Rue Duchelas Parking Langoëlan 56160 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 71 01 

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English :

L’événement Inauguration du site de compostage partagé Langoëlan a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan