Inauguration du Skatepark à Lesperon Lesperon

Inauguration du Skatepark à Lesperon
Salle Charles Duffart Lesperon Landes
Un nouveau skatepark va ouvrir ses portes sur Lesperon, venez le découvrir !
Salle Charles Duffart Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 60 08
English : Inauguration du Skatepark à Lesperon
A new skatepark is about to open its doors in Lesperon. Come and discover it!
