Inauguration du Skatepark à Lesperon Lesperon

Inauguration du Skatepark à Lesperon

Un nouveau skatepark va ouvrir ses portes sur Lesperon, venez le découvrir !

A new skatepark is about to open its doors in Lesperon. Come and discover it!

