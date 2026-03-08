Rencontres en Grande Lande Une soirée mémorable

Foyer rural Lesperon Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez nombreux découvrir la pièce de Théâtre Une soirée mémorable jouée par la Compagnie Le Cri de l’Armoire

Venez nombreux découvrir la pièce de Théâtre Une soirée mémorable jouée par la Compagnie Le Cri de l’Armoire .

Foyer rural Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 06 53 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres en Grande Lande Une soirée mémorable

Come and discover the play Une soirée mémorable performed by the Compagnie Le Cri de l’Armoire

L’événement Rencontres en Grande Lande Une soirée mémorable Lesperon a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Morcenx