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Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze

Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze vendredi 24 avril 2026.

Adresse : 26 rue Bernard Dufort

Ville : 57260 Dieuze

Département : Moselle

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Dieuze

Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Rencontre avec l’association Plus vite qui présentera ses projets avec notamment son volet artothèque permettant d’emprunter des oeuvres.Tout public
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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22 

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English :

A meeting with the Plus vite association, which will be presenting its projects, including an art lending library for borrowing works of art.

L’événement Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS

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