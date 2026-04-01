Dieuze

Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir

26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Rencontre avec l’association Plus vite qui présentera ses projets avec notamment son volet artothèque permettant d’emprunter des oeuvres.Tout public

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26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22

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English :

A meeting with the Plus vite association, which will be presenting its projects, including an art lending library for borrowing works of art.

L’événement Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS