Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze
Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze vendredi 24 avril 2026.
Dieuze
Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir
26 rue Bernard Dufort Dieuze Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Rencontre avec l’association Plus vite qui présentera ses projets avec notamment son volet artothèque permettant d’emprunter des oeuvres.Tout public
0 .
26 rue Bernard Dufort Dieuze 57260 Moselle Grand Est +33 3 87 86 03 22
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English :
A meeting with the Plus vite association, which will be presenting its projects, including an art lending library for borrowing works of art.
L’événement Inauguration Exposition Regarder, c’est choisir Dieuze a été mis à jour le 2026-04-12 par OT DU PAYS SAULNOIS
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