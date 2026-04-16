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Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost

Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne

Adresse : 2 Place de la Bascule

Ville : 71550 Anost

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Anost

Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 2 Place de la Bascule Anost Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 23:59:00

Date(s) :
2026-05-22

Inauguration de l’exposition La Loup dans le Morvan réalisée par le Groupe de construction de savoirs Le Loup dans le Morvan de la Coopérative des savoirs.
Une soirée en partenariat avec FERUS et Anost-Cinéma.

AU PROGRAMME  
18h30 Vernissage de l’exposition
20h30 Projection La Part du Loup et discussion avec les réalisateurices Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault   .

Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 2 Place de la Bascule Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 77 00  contact@mpo-bourgogne.com

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English : Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan

L’événement Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Anost a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)

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