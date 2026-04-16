Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost
Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne Anost vendredi 22 mai 2026.
Anost
Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 2 Place de la Bascule Anost Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22 23:59:00
Date(s) :
2026-05-22
Inauguration de l’exposition La Loup dans le Morvan réalisée par le Groupe de construction de savoirs Le Loup dans le Morvan de la Coopérative des savoirs.
Une soirée en partenariat avec FERUS et Anost-Cinéma.
AU PROGRAMME
18h30 Vernissage de l’exposition
20h30 Projection La Part du Loup et discussion avec les réalisateurices Carmen Munoz Pastor et Vincent Primault .
Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne 2 Place de la Bascule Anost 71550 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 82 77 00 contact@mpo-bourgogne.com
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English : Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan
L’événement Inauguration Exposition temporaire Le Loup dans le Morvan Anost a été mis à jour le 2026-04-16 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)