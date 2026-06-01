Inauguration fresque participative, Foyer de vie Les Magnolais, Nantes

Inauguration fresque participative Vendredi 10 juillet, 15h00 Foyer de vie Les Magnolais Loire-Atlantique

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00

Un projet artistique inclusif et fédérateur

Ce projet a pour but d’embellir un lieu de passage et de vie en faisant de l’espace public un lieu d’expression artistique à ciel ouvert, participatif et accessible au cœur du quartier Eraudière.

Un moment de convivialité pour tous

À l’issue de la cérémonie d’inauguration, un moment convivial autour d’un rafraîchissement sera proposé. Il réunira les participants, partenaires et habitants du quartier.

Foyer de vie Les Magnolais 6 avenue Saint Goazec, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pole-adultes44.apf-francehandicap.org/foyer-vie-magnolias »}]

Le Foyer de vie Les Magnolias APF France handicap, les jeunes du Club Ado Accoord Port Boyer et l’artiste peintre muraliste Lloeill vous invitent à l’inauguration d’une fresque participative au sol. nantes nantes métropole