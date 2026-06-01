Inauguration fresque participative, Foyer de vie Les Magnolais, Nantes
Inauguration fresque participative, Foyer de vie Les Magnolais, Nantes vendredi 10 juillet 2026.
Inauguration fresque participative Vendredi 10 juillet, 15h00 Foyer de vie Les Magnolais Loire-Atlantique
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00 – 2026-07-10T19:00:00+02:00
Un projet artistique inclusif et fédérateur
Ce projet a pour but d’embellir un lieu de passage et de vie en faisant de l’espace public un lieu d’expression artistique à ciel ouvert, participatif et accessible au cœur du quartier Eraudière.
Un moment de convivialité pour tous
À l’issue de la cérémonie d’inauguration, un moment convivial autour d’un rafraîchissement sera proposé. Il réunira les participants, partenaires et habitants du quartier.
Foyer de vie Les Magnolais 6 avenue Saint Goazec, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://pole-adultes44.apf-francehandicap.org/foyer-vie-magnolias »}]
Le Foyer de vie Les Magnolias APF France handicap, les jeunes du Club Ado Accoord Port Boyer et l’artiste peintre muraliste Lloeill vous invitent à l’inauguration d’une fresque participative au sol. nantes nantes métropole
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