Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Poligny

Poligny

Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny

Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 63 Grande Rue Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 09:30:00

fin : 2026-04-23 12:30:00

Date(s) :

2026-04-23

Inauguration du nouveau bureau d’information touristique de Poligny

Nous vous invitons à découvrir nos nouveaux locaux accueil, conseil en séjour et boutique souvenirs pour valoriser Poligny et la destination Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.

Venez partager une boisson ou une gourmandise et échanger avec nous, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. .

Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 63 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny

L’événement Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA