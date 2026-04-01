Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Poligny
Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Poligny jeudi 23 avril 2026.
Poligny
Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny
Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 63 Grande Rue Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 09:30:00
fin : 2026-04-23 12:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Inauguration du nouveau bureau d’information touristique de Poligny
Nous vous invitons à découvrir nos nouveaux locaux accueil, conseil en séjour et boutique souvenirs pour valoriser Poligny et la destination Arbois Poligny Salins Coeur du Jura.
Venez partager une boisson ou une gourmandise et échanger avec nous, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. .
Office de tourisme et de commerce Arbois Poligny Salins Coeur du Jura 63 Grande Rue Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny
L’événement Inauguration nouveau bureau d’information touristique Poligny Poligny a été mis à jour le 2026-04-15 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA