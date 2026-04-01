Première soirée anniversaire Route de Lons Poligny
Première soirée anniversaire Route de Lons Poligny jeudi 30 avril 2026.
Poligny
Première soirée anniversaire
Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 19:00:00
fin : 2026-04-30 20:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Venez découvrir une création brassicole, innovante élaborée à partir d’un ingrédient aussi suprenant qu’écoresponsable le lactosérum (petit-lait issu de la fabrication du Comté).
Laissez-vous guider par Romain, brasseur passionné et ancien fromager en Comté, qui vous dévoilera
– les secrets de fabrication de cette boisson durable
– le lien unique entre brassage et fromage
– les subtils accords entre cervoises, Comté et produits régionaux ! .
Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Première soirée anniversaire
L’événement Première soirée anniversaire Poligny a été mis à jour le 2026-04-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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