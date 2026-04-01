Première soirée anniversaire Route de Lons Poligny

Poligny

Première soirée anniversaire

Route de Lons Maison du Comté Poligny Jura

Tarif : 24.5 – 24.5 – 24.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 19:00:00

fin : 2026-04-30 20:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Venez découvrir une création brassicole, innovante élaborée à partir d’un ingrédient aussi suprenant qu’écoresponsable le lactosérum (petit-lait issu de la fabrication du Comté).

Laissez-vous guider par Romain, brasseur passionné et ancien fromager en Comté, qui vous dévoilera

– les secrets de fabrication de cette boisson durable

– le lien unique entre brassage et fromage

– les subtils accords entre cervoises, Comté et produits régionaux ! .

Route de Lons Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Première soirée anniversaire

L’événement Première soirée anniversaire Poligny a été mis à jour le 2026-04-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)