Les 5 ans de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny
Les 5 ans de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny dimanche 5 juillet 2026.
Poligny
Les 5 ans de la Maison du Comté
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura
Tarif : 0 – 0 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-10-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-10-14 2026-11-11
Pour fêter ses 5 ans, la Maison du Comté vous propose des rendez-vous exceptionnels, pensés pour tous les mordus de Comté 5 journées et 5 soirées gourmandes !
Journées 10h30 à 19h
17 février, 19 avril, 5 juillet, 14 octobre et 11 novembre
Ouvertes à tous, avec des tarifs réduits, des spectacles, un marché artisanal, des témoignages de professionnels et de nombreuses surprises !
Animation par les Amis du Comté. Animation de l’Interprofession des Fruits et Légumes frais. Marché Artisanal et Gourmand. Vache à peindre. Biathlon vert dans le parc de 14h à 17h 5€ pour les jeunes de 8 à 15 ans sur réservation
Soirées 19h à 20h30
30 avril, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre
Dans un format after-work, autour du Comté. Dédiées aux accords mets et boissons vins, bières, cocktails et accord insolites. .
Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
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English : Les 5 ans de la Maison du Comté
L’événement Les 5 ans de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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