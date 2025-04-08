Les 5 ans de la Maison du Comté Maison du Comté Poligny

Poligny

Les 5 ans de la Maison du Comté

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny Jura

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-10-14 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-10-14 2026-11-11

Pour fêter ses 5 ans, la Maison du Comté vous propose des rendez-vous exceptionnels, pensés pour tous les mordus de Comté 5 journées et 5 soirées gourmandes !

Journées 10h30 à 19h

17 février, 19 avril, 5 juillet, 14 octobre et 11 novembre

Ouvertes à tous, avec des tarifs réduits, des spectacles, un marché artisanal, des témoignages de professionnels et de nombreuses surprises !

Animation par les Amis du Comté. Animation de l’Interprofession des Fruits et Légumes frais. Marché Artisanal et Gourmand. Vache à peindre. Biathlon vert dans le parc de 14h à 17h 5€ pour les jeunes de 8 à 15 ans sur réservation

Soirées 19h à 20h30

30 avril, 11 juin, 17 septembre, 15 octobre et 12 novembre

Dans un format after-work, autour du Comté. Dédiées aux accords mets et boissons vins, bières, cocktails et accord insolites. .

Maison du Comté 1 Rue du Comte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com

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English : Les 5 ans de la Maison du Comté

L’événement Les 5 ans de la Maison du Comté Poligny a été mis à jour le 2026-05-06 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)