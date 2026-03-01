La visite de la vieille dame La Sequanaise Poligny
La visite de la vieille dame La Sequanaise Poligny vendredi 27 mars 2026.
La visite de la vieille dame
La Sequanaise 3 Rue du Champ de Foire Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29
Théâtre. Pièce de Friedrich Dürrenmatt.
Avec Lydie Bargot, Fabrice Bourgeois, Monique Bouvier, Magaly Chavanne, Yves Fournier et Roland Girard, Myriam Lacombe, Sylvie Pavat et Claudine Poncet.
Régie plateau Françoise Breniaux.
Dominique Roffet Fabienne Grouaille.
Mise en scène de Francine Gaonach du cinématique théâtre.
Sur réservation.
Organisateur .
La Sequanaise 3 Rue du Champ de Foire Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 30 50 la.sequanaise@la-sequanaise.com
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L’événement La visite de la vieille dame Poligny a été mis à jour le 2026-03-17 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)