Homme(s) intègre(s) ? Jardin de l’Eveché Poligny

Homme(s) intègre(s) ? Jardin de l’Eveché Poligny mercredi 20 mai 2026.

Homme(s) intègre(s) ?

Jardin de l’Eveché 21 Rue Saint-Roch Poligny Jura

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 20:43:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Théâtre

Dès 12 ans

1h15

Récit 1 une promesse à tenir

Spécialiste des sujets poignants, Thierry Combe convoque ses souvenirs d’Afrique, les mettant en miroir de ceux d’un ami burkinabé. Entre découvertes, déconvenues, matchs de foot et rites initiatiques, la magie du voyage ouvre tout un imaginaire.

Après avoir signé des performances bouleversantes à l’instar de Jean-Pierre, Lui, Moi, à mi-chemin entre le récit intime et la chronique sociale, l’incisif Thierry Combe revient avec une création très imprégnée de l’ADN du Pocket Théâtre, sa compagnie. Cette fois-ci, le jurassien remonte le temps, alors qu’il n’avait guère plus de vingt ans, pour nous partager son expérience en tant que jeune professeur coopérant dans la ville de Fada N’Gourma, au Burkina Faso, littéralement patrie de l’homme intègre . Jeune blanc débarqué dans une Afrique fantasmée, il porte le récit de ce grand voyage initiatique, auquel il entortille l’histoire d’un ami de là-bas, qu’il convoque notamment par le recours à des enregistrements, se remémorant ses promesses de jeunesse, interrogeant la coopération, la réciprocité. Une proposition qui met l’amitié au-devant de la scène et lui offre le grand rôle qu’elle mérite.

En mai à

– Graye Parking de l’Eglise Mardi 19 | 20h41

– Poligny: Jardin de l’Evêché Mercredi 20 | 20h43

Réservation possible auprès de l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura: +33 (0)3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

– Morez Parc de la Crochère Jeudi 21 | 20h45

– Lons-le-Saunier Parc des Bains Vendredi 22 | 20h47

en coréalisation avec l’Amuserie

Organisateur Les Scènes du Jura .

Jardin de l’Eveché 21 Rue Saint-Roch Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 86 03 03 contact@scenesdujura.com

English : Homme(s) intègre(s) ?

German : Homme(s) intègre(s) ?

Italiano :

Espanol :

L’événement Homme(s) intègre(s) ? Poligny a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA