Les heures musicales Salle des fêtes Poligny jeudi 7 mai 2026.
Salle des fêtes 14 Rue du 4 Septembre Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-05-07 18:00:00
Les heures musicales de l’École Intercommunale de musique.
L’occasion d’entendre les jeunes musiciens interpréter des morceaux de tous les répertoires dans une ambiance conviviale. .
Salle des fêtes 14 Rue du 4 Septembre Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 31 51 99 ecoledemusique@cc-aps.fr
