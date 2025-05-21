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Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Rue de l’Ethole Arbois

Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Rue de l’Ethole Arbois samedi 13 juin 2026.

Lieu : Rue de l'Ethole

Adresse : Complexe de tennis

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Arbois

Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien

Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-09-05

> 2 courts couverts
> 2 courts extérieurs éclairés
> Professeurs diplômés d’Etats
> Ecoles de tennis, initiations, compétitions
> Club handisport

Organisateur: Tennis Club Arboisien   .

Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 43 74  club.arbois@fft.fr

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English : Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien

L’événement Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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