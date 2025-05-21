Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Rue de l’Ethole Arbois
Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Rue de l’Ethole Arbois samedi 13 juin 2026.
Arbois
Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien
Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-09-05
> 2 courts couverts
> 2 courts extérieurs éclairés
> Professeurs diplômés d’Etats
> Ecoles de tennis, initiations, compétitions
> Club handisport
Organisateur: Tennis Club Arboisien .
Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 43 74 club.arbois@fft.fr
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English : Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien
L’événement Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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