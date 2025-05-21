Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Rue de l’Ethole Arbois

Arbois

Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien

Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-09-05

> 2 courts couverts

> 2 courts extérieurs éclairés

> Professeurs diplômés d’Etats

> Ecoles de tennis, initiations, compétitions

> Club handisport

Organisateur: Tennis Club Arboisien .

Rue de l’Ethole Complexe de tennis Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 57 43 74 club.arbois@fft.fr

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English : Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien

L’événement Portes Ouvertes du Tennis Club Arboisien Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA