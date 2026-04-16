Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois Château Béthanie Arbois
Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois Château Béthanie Arbois vendredi 1 mai 2026.
Arbois
Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois
Château Béthanie 2 rue des fossées Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-02 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Ouvrez les portes de l’une des plus anciennes caves coopératives vinicoles de France!
Visitez, dégustez et profitez d’autres activités pour découvrir une structure fondée en 1906 sous l’égide de 26 vignerons arboisiens.
Marché gourmand, visite, dégustation, restauration et artisanat .
Château Béthanie 2 rue des fossées Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 67 compart@chateau-bethanie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois
L’événement Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
À voir aussi à Arbois (Jura)
- De ferme en ferme au Coeur du Jura Arbois 25 avril 2026
- Crush + Anita Kirppis Studio Crush Arbois 25 avril 2026
- Crush + Les Archives + Anita Kirppis Les Archives Arbois 26 avril 2026
- Workshop upcycling Crush Arbois 26 avril 2026
- Balades (é)merveilleuses Arbois 27 avril 2026