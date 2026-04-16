Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois Château Béthanie Arbois

Arbois

Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois

Château Béthanie 2 rue des fossées Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:00:00

fin : 2026-05-02 20:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Ouvrez les portes de l’une des plus anciennes caves coopératives vinicoles de France!

Visitez, dégustez et profitez d’autres activités pour découvrir une structure fondée en 1906 sous l’égide de 26 vignerons arboisiens.

Marché gourmand, visite, dégustation, restauration et artisanat .

Château Béthanie 2 rue des fossées Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 67 compart@chateau-bethanie.fr

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English : Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois

L’événement Portes ouvertes de la fruitière vinicole d’Arbois Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA