Du baroque aux lumières de Broadway Eglise Saint-Just Arbois
Du baroque aux lumières de Broadway Eglise Saint-Just Arbois dimanche 16 août 2026.
Arbois
Du baroque aux lumières de Broadway
Eglise Saint-Just 2 Rue des Familiers Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert orgue
Christian Bacheley, orgue (Arbois)
Pierre et Stéphane Kumor, trompettes (Besançon)
Pezel, Corelli, Bach, Lully, Lasceux, Bernstein
25eme Festival International d’Orgue d’Arbois organisé par l’Association Orgue et musiques en Arbois
Programme du 12 juillet au 16 août 2026
Concert les dimanches à 17h30 (et retransmis sur écran)
Entrée libre collecte.
> 10 mai à 17h en prélude au festival, et dans le cadre des Journées de l’Orgue en France
Jérôme Paris (Arbois). Buxtehude, Bach, Couperin
> 12 juillet
Echos baroques, vibrations contemporaines
Stefano Faggioni, orgue (Mores-Suisse) et Fabio Faggioni, saxophone, Lassus, Couperin, Bach, Paris
> 19 juillet
Chemins baroques d’un virtuose
Thomas Ospital, orgue (St Eustache-Paris).
Grigny, Guilain, Rameau, Bach, improvisation
> 26 juillet
Eclats baroques en Terre de vignes
Ensemble de musique ancienne Tumbleweeds
Benoît Chretien, orgue (Lyon)
Claire-Ombeline Muhlmeyer et Vincent Santagiuliana saqueboutes
Rosenmüller, Cavalli, Marini, Legrenzi, Monteverdi
> 2 août
Harmonies croisées l’Orgue rencontre le hautbois
Michael De Geet, orgue (Brugges-Belgique)
Dagmar Robben, hautbois
Cavazzoni, Loeillet, Böhm, Buxtehude, Bach, Morricone
> 9 août
Dialogue féminin la voix et les claviers
Anastasie Jeanne, orgue (Paris)
Morgane Collomb, soprano
Scheidt, Schütz, Buxtehude, Charpentier, Langlais, Fleury
> 16 août
Du baroque aux lumières de Broadway
Christian Bacheley, orgue (Arbois)
Pierre et Stéphane Kumor, trompettes (Besançon)
Pezel, Corelli, Bach, Lully, Lasceux, Bernstein
Lundis 20, 27 juillet et 3, 17 août à 18h visites de l’orgue de l’église Saint-Just .
Eglise Saint-Just 2 Rue des Familiers Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté arbois.orgueetmusiques@wanadoo.fr
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English : Du baroque aux lumières de Broadway
L’événement Du baroque aux lumières de Broadway Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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