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Marché bio festif Arbois

Marché bio festif Arbois vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 24 Rue des Fossés

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Marché bio festif

24 Rue des Fossés Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-12-11 20:00:00

Date(s) :
2026-06-12 2026-09-11 2026-12-11

Un marché avec musique, buvette et restauration à consommer sur place, les producteurs et artisans sont aussi présents.

Marchés de producteurs.trices Bio à Arbois en 2026 organisé par L’association La Pépinière Alimentaire (Collectif Bio Arbois)   .

24 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté   pepalimarbois@etik.com

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English : Marché bio festif

L’événement Marché bio festif Arbois a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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