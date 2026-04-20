Les Samedis Gourmands avec la Brasserie Miko Office de tourisme Arbois
Les Samedis Gourmands avec la Brasserie Miko Office de tourisme Arbois samedi 13 juin 2026.
Arbois
Les Samedis Gourmands avec la Brasserie Miko
Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 12:00:00
Date(s) :
2026-06-13
L’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous invite aux Samedis Gourmands dans son bureau à Arbois.
Ces rendez-vous uniques vous offrent l’opportunité de rencontrer des producteurs passionnés, de partager des moments d’échange, de découvrir leurs produits à travers des dégustations savoureuses et de repartir avec vos coups de coeur !
Le samedi 13 juin de 10h à 12h, vous rencontrerez Natacha et Aurélien de la Brasserie Miko. Ils vous feront découvrir leurs délicieux cocktails sans alcool élaborés avec amour à Salins-les-Bains. Chacune de leurs créations est une invitation à partager un moment convivial et authentique.
Samedi 30 mai, de 10h à 12h Tisanes et Bourgeons, tisanes, aromates, alcoolatures…
Samedi 27 juin, de 10h à 12h La Serpolette, pestos, tisanes, gelées… .
Office de tourisme 17 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Les Samedis Gourmands avec la Brasserie Miko
L’événement Les Samedis Gourmands avec la Brasserie Miko Arbois a été mis à jour le 2026-04-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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