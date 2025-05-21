Vingt Dieux Domaine Rolet Arbois
Vingt Dieux Domaine Rolet Arbois vendredi 12 juin 2026.
Arbois
Vingt Dieux
Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois Jura
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Projection insolite, dans une cave du 14ème siècle
> 1 verre de vin
> 1 pot de popcorn
Bar à vins en extérieur ouvert à tous (selon la météo)
Réservation obligatoire. auprès du Domaine Rolet. .
Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com
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English : Vingt Dieux
L’événement Vingt Dieux Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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