Vingt Dieux Domaine Rolet Arbois

Arbois

Vingt Dieux

Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Projection insolite, dans une cave du 14ème siècle

> 1 verre de vin

> 1 pot de popcorn

Bar à vins en extérieur ouvert à tous (selon la météo)

Réservation obligatoire. auprès du Domaine Rolet. .

Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89 caveau@domainerolet.com

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English : Vingt Dieux

L’événement Vingt Dieux Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA