Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vingt Dieux Domaine Rolet Arbois

Vingt Dieux Domaine Rolet Arbois vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Domaine Rolet

Adresse : 2 rue de Bourgogne

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 7 7 7 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Vingt Dieux

Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois Jura

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 19:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Projection insolite, dans une cave du 14ème siècle

> 1 verre de vin
> 1 pot de popcorn

Bar à vins en extérieur ouvert à tous (selon la météo)

Réservation obligatoire. auprès du Domaine Rolet.   .

Domaine Rolet 2 rue de Bourgogne Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 08 89  caveau@domainerolet.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vingt Dieux

L’événement Vingt Dieux Arbois a été mis à jour le 2026-05-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

À voir aussi à Arbois (Jura)