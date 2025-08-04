Les Audacieuses Squarre Sarret de Grozon Arbois

Les Audacieuses

Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 20:30:00

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Danse À partir de 5 ans 40 minutes

Compagnie Le Grand Jeté

Les Audacieuses est un spectacle d’acrodanse féminin et rebelle. Il propose une expérience immersive où le public devient acteur du mouvement. Une boule sonore interactive, manipulée par les spectateurs, déclenche les danses des interprètes.

Mais peu à peu, un renversement s’opère, les danseuses reprennent le contrôle, s’affranchissant des influences extérieures pour affirmer leur liberté. À travers une danse physique, intense et exaltée, le spectacle interroge les dynamiques de pouvoir, d’influence et d’émancipation.

L’énergie monte jusqu’à une transe festive et libératrice, avant d’aboutir à une freeparty où le public est invité à rejoindre la danse, dans un élan collectif de célébration et de liberté.

Chorégraphe Frédéric Cellé

Acrodanseuses Angie Bustos, Louise Léguillon

Création sonore Thibaut Farineau

Assistante choréographique Pauline Maluski

Scénographie Andréa Wazree

En cas de pluie

Repli à l’Espace Pasteur Arbois

Mi-Scène .

Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

