Les Audacieuses Squarre Sarret de Grozon Arbois jeudi 11 juin 2026.
Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2026-06-11 20:30:00
2026-06-11
Danse À partir de 5 ans 40 minutes
Compagnie Le Grand Jeté
Les Audacieuses est un spectacle d’acrodanse féminin et rebelle. Il propose une expérience immersive où le public devient acteur du mouvement. Une boule sonore interactive, manipulée par les spectateurs, déclenche les danses des interprètes.
Mais peu à peu, un renversement s’opère, les danseuses reprennent le contrôle, s’affranchissant des influences extérieures pour affirmer leur liberté. À travers une danse physique, intense et exaltée, le spectacle interroge les dynamiques de pouvoir, d’influence et d’émancipation.
L’énergie monte jusqu’à une transe festive et libératrice, avant d’aboutir à une freeparty où le public est invité à rejoindre la danse, dans un élan collectif de célébration et de liberté.
Chorégraphe Frédéric Cellé
Acrodanseuses Angie Bustos, Louise Léguillon
Création sonore Thibaut Farineau
Assistante choréographique Pauline Maluski
Scénographie Andréa Wazree
En cas de pluie
Repli à l’Espace Pasteur Arbois
Mi-Scène .
