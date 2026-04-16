120 ans de la Fruitière + 5 ans du Marcotton Château Béthanie Arbois

Arbois

120 ans de la Fruitière + 5 ans du Marcotton

Château Béthanie 2 Rue des Fossés Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-12

Le bar le Marcotton se déplace au Château Béthanie pour fêter ses 5 ans !

Réservez votre week-end et venez nombreux faire la fête avec nous !

Soyez patients, d’autres informations arriveront prochainement… .

Château Béthanie 2 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 01 75 rdvdes20.s@gmail.com

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English : 120 ans de la Fruitière + 5 ans du Marcotton

L’événement 120 ans de la Fruitière + 5 ans du Marcotton Arbois a été mis à jour le 2026-04-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)