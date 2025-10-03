Festival de la Crue Stade de l’éthole Arbois

Festival de la Crue

Stade de l’éthole Route de Villeneuve-d’Aval Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 18:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Festival de La Crue revient à Arbois !

Nouvelle année… nouveau concept… affaire à suivre !

Rock, électro, DJs, foodtrucks, buvette locale et ambiance conviviale le rendez-vous incontournable de l’été à Arbois !

Une soirée d’énergie collective et de découvertes artistiques au cœur du Jura. Un événement festif et accessible à tous, porté par une équipe de bénévoles passionnés.

Toute l’équipe La Crue à hâte de vous accueillir et de partager ce moment avec vous ! .

Stade de l’éthole Route de Villeneuve-d’Aval Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@lacrue.fr

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English : Festival de la Crue

L’événement Festival de la Crue Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA