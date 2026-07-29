Pique-nique & escape game Domaine de La Pinte Arbois

Informations pratiques

Arbois

Pique-nique & escape game

Domaine de La Pinte Chemin de la Capitaine, RN83 Arbois Jura

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-18

Enquête, convivialité et grand air au Domaine de la Pinte !

Sur réservation

Au menu

– Sandwich morbier, jambon & salade

– Salade de saison

– Salade de fruits

– Pain eau minérale et couverts

LE DOMAINE DE LA PINTE

A la sortie d’Arbois, direction Lons-le-Saunier, vous aurez peut-être remarqué une grande bâtisse au milieu des vignes, il s’agit bien du Domaine de la Pinte qui repose sur de magnifiques caves voûtées construites dans la tradition jurassienne.

Depuis 1953, le domaine met à l’honneur un savoir-faire de vinification de vins de qualité dans la pure tradition arboisienne, tout en ayant un regard novateur sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la qualité des vins. Le Domaine a pris un virage précurseur en 1999 en pratiquant une viticulture biologique et 10 ans plus tard, en 2009 il s’est converti en biodynamie.

La biodynamie est pour nous depuis plus de 10 ans une évidence pour mettre en avant des raisins de grande qualité tout en respectant l’environnement. Ces raisins nous le rendent bien ensuite, en bouteille, avec des vins de grande qualité ! .

Domaine de La Pinte Chemin de la Capitaine, RN83 Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 86 28 28 emilie.sanchez@lapinte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pique-nique & escape game

L’événement Pique-nique & escape game Arbois a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA