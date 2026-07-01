Tombo Love Le 13 Arbois
jeudi 30 juillet 2026 · Le 13 · Arbois
Informations pratiques
Arbois
Tombo Love
Le 13 13 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
TOMBOLOVE au 13’
Tombola-spectacle participative, interactive et musicale !
Marre des injonctions à la vie de couple ? De la course au mariage parfait, à la rencontre idéale ou à la grande histoire bien rangée ?
Venez vivre l’expérience unique de la TOMBOLOVE une tombola de l’amour queer, safe, extravagante et complètement perchée
Au programme une cérémonie pas comme les autres, des marié·es flamboyant·es, des invité·es inoubliables, des trouble-fêtes sublimes, des jeux, de la musique, des lots à gagner… et surtout beaucoup de liberté, d’humour et de paillettes dans les cœurs !
Que vous soyez solo, entre ami·es, en couple, en trouple, en famille choisie ou simplement curieux·ses, cette expérience hybride vous tend les bras
Terrasse du 13’ accès par la rue Camus
Ouvert à tous·tes
Venez célébrer l’amour sous toutes ses formes… et peut-être repartir avec bien plus qu’un lot de tombola .
Le 13 13 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 96 23 88 unprojetcitoyen@gmail.com
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English : Tombo Love
L’événement Tombo Love Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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