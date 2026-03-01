Bébés lecteurs Médiathèque Arbois

Bébés lecteurs

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois

Tarif : – – EUR

Début : 2026-03-04 10:00:00

Thème Quand j’étais petit

en partenariat avec Martine et Colette de l’association ‘Lire et faire Lire

suivi d’un temps libre pour se familiariser avec les livres

Gratuit sur réservation .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

English : Bébés lecteurs

