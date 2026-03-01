Bébés lecteurs Médiathèque Arbois

Bébés lecteurs Médiathèque Arbois mercredi 4 mars 2026.

Bébés lecteurs

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Gratuit

Début : 2026-03-04 10:00:00
2026-03-04

Thème Quand j’étais petit

en partenariat avec Martine et Colette de l’association ‘Lire et faire Lire
suivi d’un temps libre pour se familiariser avec les livres
Gratuit sur réservation   .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90  bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

