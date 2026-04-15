Arbois

Annapurna Festival les Souterraines

10 rue de l’Hôtel de ville Arbois Jura

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22 21:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Festival les Souterraines , théâtre.

Fin 1949, le bruit courait dans les milieux alpins d’une deuxième expédition française

dans l’Himalaya. On voulait que la France tienne une place digne d’elle dans l’histoire de la conquête des plus hautes montagnes du monde. La conquête du premier 8 000 mètres de l’histoire était en marche. Au printemps 1950, ils étaient huit à partir de France dont Herzog leur chef d’expédition, Rébuffat, Couzy, Schatz, Lachenal et Terray.

Le succès les attendait, mais à quel prix…

Dans ce spectacle immersif, vous serez plongé·es au coeur de ce récit, sur les pentes de l’Annapurna, entre prouesse physique, héroïsme et folie. .

10 rue de l’Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr

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English : Annapurna Festival les Souterraines

L’événement Annapurna Festival les Souterraines Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)