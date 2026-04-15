Annapurna Festival les Souterraines Arbois
Annapurna Festival les Souterraines Arbois vendredi 22 mai 2026.
Arbois
Annapurna Festival les Souterraines
10 rue de l’Hôtel de ville Arbois Jura
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22 21:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Festival les Souterraines , théâtre.
Fin 1949, le bruit courait dans les milieux alpins d’une deuxième expédition française
dans l’Himalaya. On voulait que la France tienne une place digne d’elle dans l’histoire de la conquête des plus hautes montagnes du monde. La conquête du premier 8 000 mètres de l’histoire était en marche. Au printemps 1950, ils étaient huit à partir de France dont Herzog leur chef d’expédition, Rébuffat, Couzy, Schatz, Lachenal et Terray.
Le succès les attendait, mais à quel prix…
Dans ce spectacle immersif, vous serez plongé·es au coeur de ce récit, sur les pentes de l’Annapurna, entre prouesse physique, héroïsme et folie. .
10 rue de l’Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 18 32 53 77 contact@lessouterraines.fr
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English : Annapurna Festival les Souterraines
L’événement Annapurna Festival les Souterraines Arbois a été mis à jour le 2026-04-15 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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