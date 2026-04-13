Arbois

Dégustation dans les vignes 90 ans AOC

Arbois Jura

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 09:00:00

fin : 2026-05-15 13:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Dans le cadre du Festival de la Randonnée organisé par l’Office de Tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura

Partez en autonomie, grâce au tracé qui vous aura été fourni en amont, pour une randonnée dans les vignes d’Arbois. Rejoignez le lieu-dit Grange Grillard (en 1h30) pour profiter d’une dégustation de mets et vins avec le domaine Henri Maire. Vous avez le choix de la formule entre charcuteries, chocolats, fromages ou même les trois pour les plus gourmands. Ce moment sera l’occasion d’échanger avec une équipe passionnée qui sera ravie de vous faire découvrir les joyaux du patrimoine viticole jurassien et de répondre à toutes vos questions. Une boisson non alcoolisée est possible pour ceux qui le souhaiteraient.

La consommation d’alcool est exclusivement réservée aux personnes majeures de + de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Prix

– Dégustation de vins et charcuterie 15€

– Dégustation de vins et fromages 15€

– Dégustation de vins et chocolats 15€

– Dégustations de vins en accords mets et vins (charcuteries, comtés et chocolats) 20€

À partir de 12 ans Distance 10km 120m de dénivelé. Difficulté Assez facile

Départ entre 9h et 11h Durée 3h de randonnée + 1h pour la dégustation

LE FESTIVAL DE LA RANDONNEE

Avec plus de 600 kilomètres de chemins de randonnée, Arbois Poligny Salins Coeur du Jura est la destination rêvée pour les randonneurs de tous niveaux. Avec ses reliefs de moyenne montagne, notre territoire offre en effet des parcours accessibles à tous. Pour mieux les faire connaître, l’Office de tourisme a décidé de créer un festival de randonnée.

-Annulation

En cas d’annulation de la part du client, moins de 48h avant la date de la randonnée, aucun remboursement ne sera possible.

L’Office du Tourisme Coeur du Jura se réserve le droit de modifier ou annuler un parcours en cas de conditions météorologiques très défavorables ou si un impératif de dernière minute l’y contraint. À cette condition, l’Office du tourisme Coeur du Jura s’engage à rembourser le client.

Pour plus de détails sur les conditions d’annulation, se référer aux Conditions Générales de Vente présentes sur dans votre mail de confirmation ou sur www.coeurdujura-tourisme.com.

-Consignes de sécurité

Animaux non admis

Respecter les consignes données par le ou les accompagnateurs avant chaque randonnée, bien préparer son sac prévoir de l’eau, un en-cas, des chaussures de marche et des vêtements adaptés, et un pique-nique pour les randonnées à la journée.

Pour des raisons de sécurité, toute personne qui se présente sans chaussures adaptées à la randonnée à laquelle il souhaite participer, pourra se voir refuser l’accès à celle-ci par les encadrants.

-Assurances

Toute personne participant au Festival s’engage à contracter une assurance couvrant sa responsabilité civile et les accidents corporels.

-Charte du randonneur responsable

→ Respecter la réglementation en vigueur

→ Rester sur les chemins balisés

→ Rapporter et trier ses déchets

→ Rester silencieux pour ne pas perturber/effrayer la faune

→ Ne pas surestimer sa forme physique

→ Fermer les barrières et clôtures après votre passage

→ Privilégier le covoiturage et se garer dans des endroits prévus à cet effet

→ Dans les espaces fragiles (grottes, rivières, cascades, lisières de forêts…), ne pas cueillir ou arracher de plantes, celles-ci peuvent être protégées, ne cherchez pas le contact rapproché avec la faune sauvage .

Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com

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English : Dégustation dans les vignes 90 ans AOC

L’événement Dégustation dans les vignes 90 ans AOC Arbois a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA