Visite de l’atelier d’un tourneur sur bois Au Détour du Bois Arbois
Visite de l’atelier d’un tourneur sur bois Au Détour du Bois Arbois vendredi 15 mai 2026.
Arbois
L’atelier d’un tourneur sur bois
Au Détour du Bois 58 Place Faramand Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Tourneur sur bois.
Venez découvrir l’atelier et la partie boutique.
Le travail est intégralement artisanal, fait à la main sur mon tour à bois. Les pièces, uniques ou de petites séries, sont le résultat de la rencontre du bois, de mon œil et des heures d’expériences.
Les bois sont uniquement d’origine locale, glanés chez les particuliers, les paysagistes ou des rebus de scieries dans un rayons de 20km environs.
Les finitions sont alimentaires et simplement à base d’huile végétales. Les peintures sont à l’huile avec des pigments écologiques.
CREATIONS:
Art de la table
Bols et Écuelles
Creuses ou plates, de forme évasé ou arrondie, grand volume ou coupelle à cacahuètes, pour les bébés ou les gros mangeurs… je produis des bols et des écuelles de toute sortes, pour tout les goûts et les usages.
Grandes assiettes
Saladiers
Moulins & Mortiers
Coquetiers
Bijoux & Parures
Horloges en bois
Soliflore, petits et grands, avec ou sans tubes en verre (fleurs sèches ou fleures coupées)
Déco & Autre
Pièces Uniques
Atelier ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 ou sur rendez-vous .
Au Détour du Bois 58 Place Faramand Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 74 06 31 wauquiez.eloi@audetourdubois.com
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English : L’atelier d’un tourneur sur bois
L’événement L’atelier d’un tourneur sur bois Arbois a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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