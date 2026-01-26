Découverte à vélo du vignoble Château Béthanie Arbois

Découverte à vélo du vignoble

Découvrez le vignoble en balade libre et terminez par une dégustation de nos vins.

Tarif pour la demi-journée (9h-12h ou 14-17h)

35€ par personne pour un vélo électrique

25€ par personne pour un vélo mécanique

Limité à 8 personnes .

Château Béthanie 2 Rue des Fossés Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 11 67 accueil@chateau-bethanie.fr

