Mais quelle histoire ! Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Arbois mercredi 1 juillet 2026.

Arbois

Mais quelle histoire !

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Grande Rue Arbois Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-08-31

Exposition Mais quelle histoire ! Saison 2

Arbois au temps des Romains 52 av. J.-C. 476 ap. J.-C.

Après une première saison consacrée aux périodes pré- et protohistoriques, Mais quelle histoire ! revient avec une nouvelle exposition dédiée à l’époque gallo-romaine.

Cette saison 2 invite le public à explorer les traces laissées dans notre région par la civilisation romaine, née de la rencontre entre les traditions gauloises et les apports de Rome. Langue, architecture, modes de vie, pratiques religieuses ou encore savoir-faire tout un territoire se transforme progressivement au fil des siècles.

À travers cette immersion historique, découvrez comment les voies de communication, les domaines agricoles et les agglomérations ont façonné les paysages et participé au développement d’un espace où circulaient hommes, marchandises et idées. Arbois s’inscrit pleinement dans cette histoire en mouvement, au cœur du monde gallo-romain.

Cette exposition est proposée en partenariat avec le Musée d’Archéologie de Lons-le-Saunier et l’INRAP Bourgogne–Franche-Comté.

En octobre, des ouvertures exceptionnelles et des animations spéciales viendront prolonger l’exposition dans le cadre de la Fête de la Science. .

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90 culture@arbois.fr

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English : Mais quelle histoire !

L’événement Mais quelle histoire ! Arbois a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA