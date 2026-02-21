Repair café Square Sarret de Grozon Arbois
Repair café Square Sarret de Grozon Arbois samedi 21 février 2026.
Repair café
Square Sarret de Grozon Salle du Temple, 13 Arbois Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 09:00:00
fin : 2026-02-21 12:00:00
Date(s) :
2026-02-21 2026-03-21
Vélo, couture, informatique, petits électroménagers, outillage.
Réparons ensemble !
Participation libre
Association Le 13 .
Square Sarret de Grozon Salle du Temple, 13 Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 82 26 unprojetcitoyen@gmail.com
English : Repair café
