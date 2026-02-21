Repair café Square Sarret de Grozon Arbois

Repair café

Square Sarret de Grozon Salle du Temple, 13 Arbois Jura

Vélo, couture, informatique, petits électroménagers, outillage.

Réparons ensemble !

Participation libre

Association Le 13 .

Square Sarret de Grozon Salle du Temple, 13 Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 82 26 unprojetcitoyen@gmail.com

English : Repair café

