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Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois

Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Eglise Saint-Just

Ville : 39600 Arbois

Département : Jura

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Arbois

Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir

Eglise Saint-Just Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Concert en commun pour la fête de la musique

Le Choeur Opus 39 reçoit le Zion Lutheran Chrurch Choir (Iowa-USA).
Direction Tyler Hagy, orgue: Marlys Boote   .

Eglise Saint-Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 38 81 66  chrispi.arbois@gmail.com

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English : Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir

L’événement Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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