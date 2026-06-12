Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois
Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois dimanche 21 juin 2026.
Arbois
Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir
Eglise Saint-Just Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert en commun pour la fête de la musique
Le Choeur Opus 39 reçoit le Zion Lutheran Chrurch Choir (Iowa-USA).
Direction Tyler Hagy, orgue: Marlys Boote .
Eglise Saint-Just Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 69 38 81 66 chrispi.arbois@gmail.com
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English : Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir
L’événement Choeur Opus 39 + Zion Lutheran Church Choir Arbois a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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