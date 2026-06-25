Dîner Sunset Domaine de la Pinte Arbois

Arbois

Dîner Sunset

Domaine de la Pinte Chemin de la Capitaine Arbois Jura

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Le Domaine de la Pinte vous ouvre ses portes pour un dîner sunset au coeur de notre vignoble !

Menu unique au brasero

Déclinaison de tomates, salmorejo et copeaux de vieux comté, Merlan de boeuf au brasero, spaghettis de courgette au sésame et jus court

Tablette amandine aux fraises et son sorbet.

Boissons à la carte

Sur réservation

> Le Domaine

A la sortie d’Arbois, direction Lons-le-Saunier, vous aurez peut-être remarqué une grande bâtisse au milieu des vignes, il s’agit bien du Domaine de la Pinte qui repose sur de magnifiques caves voûtées construites dans la tradition jurassienne. Elles sont visitables sur réservation uniquement auprès du domaine avec bien sûr une dégustation des vins en fin de visite.

> Les vins

Depuis 1953, le domaine met à l’honneur un savoir-faire de vinification de vins de qualité dans la pure tradition arboisienne, tout en ayant un regard novateur sur des pratiques plus respectueuses de l’environnement et de la qualité des vins. Le Domaine a pris un virage précurseur en 1999 en pratiquant une viticulture biologique et 10 ans plus tard, en 2009 il s’est converti en biodynamie.

La biodynamie est pour nous depuis plus de 10 ans une évidence pour mettre en avant des raisins de grande qualité tout en respectant l’environnement. Ces raisins nous le rendent bien ensuite, en bouteille, avec des vins de grande qualité ! .

Domaine de la Pinte Chemin de la Capitaine Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 42 62 magasin@lapinte.fr

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English : Dîner Sunset

L’événement Dîner Sunset Arbois a été mis à jour le 2026-06-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA