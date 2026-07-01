Informations pratiques

Arbois

Tous.tes en cuisine

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Arbois Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-08-03 2026-08-17

Cet été, mettons-nous tous.tes en cuisine !

Le PAT Cœur du Jura et La Pépinière Alimentaire vous invitent à participer à une série d’ateliers culinaires chez des producteurs et productrices du territoire.

Au programme

> mercredi 08/07 de 9h30 à 14h repas d’été dans un jardin maraicher

Chez Clara et Clément, jardin O’Reve de Terre, aux Planches-près-Arbois

> samedi 25/07 de 16h à 21h Soirée pizzas au feu de bois

Dans le fournil d’Anne-Claire. Chaque cuisinier;ere peut inviter un personne au repas

Du Pain sur les Planches, à la cartonnerie de Mesnay

> vendredi 17/07 de 9h30 à 14h Repas d’été dans un jardin maraicher

Chez Simon et Hadrien, GAEC Légumes de Saint-Lamain, à Saint-Lamain

> lundi 03/08 de 9h à 12h30: Pesto et confitures

à la Sequanaise, à Poligny

> vendredi 24/07 de 16h à 21h: Soirée pizzas feu de bois

Dans le fournil de terre de pains

à l’écolieu de chenèvre, à la Chapelle-sur-Furieuse

+ visite de la ferme (plusieurs producteurs.ices)

+ possibilité d’inviter une personne au repas

> Lundi 17/08 de 9h à 12h30: Repas d’été dans un jardin maraicher

Chez Bénédicte, au Radis qui Pique, à Bracon

Des moments conviviaux pour cuisiner, partager un repas, échanger des recettes et rencontrer celles et ceux qui produisent notre alimentation.

Des solutions de transport sont proposées selon les ateliers (depuis Arbois, Poligny ou Salins-les-Bains).

Les rendez-vous auront lieu en juillet et en août dans plusieurs communes du territoire.

Inscription obligatoire

Consultez les affiches pour découvrir les dates, lieux et animations, et choisissez l’atelier qui vous tente !

À très bientôt en cuisine ! .

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 84 85 46 cobioarbois@gmail.com

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English : Tous.tes en cuisine

L’événement Tous.tes en cuisine Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA