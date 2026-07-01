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AGENDA · Arbois

Tous.tes en cuisine Arbois

vendredi 24 juillet 2026 · Arbois

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Arbois Poligny Salins Coeur du Jura
Ville
39600 Arbois
Département
Jura
Tarif
1 1 1 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Arbois

Tous.tes en cuisine

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Arbois Jura

Tarif : 1 – 1 – 1 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 09:00:00
fin : 2026-08-17 12:30:00

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-08-03 2026-08-17

Cet été, mettons-nous tous.tes en cuisine !
Le PAT Cœur du Jura et La Pépinière Alimentaire vous invitent à participer à une série d’ateliers culinaires chez des producteurs et productrices du territoire.
Au programme

> mercredi 08/07 de 9h30 à 14h repas d’été dans un jardin maraicher
Chez Clara et Clément, jardin O’Reve de Terre, aux Planches-près-Arbois

> samedi 25/07 de 16h à 21h Soirée pizzas au feu de bois
Dans le fournil d’Anne-Claire. Chaque cuisinier;ere peut inviter un personne au repas
Du Pain sur les Planches, à la cartonnerie de Mesnay

> vendredi 17/07 de 9h30 à 14h Repas d’été dans un jardin maraicher
Chez Simon et Hadrien, GAEC Légumes de Saint-Lamain, à Saint-Lamain

> lundi 03/08 de 9h à 12h30: Pesto et confitures
à la Sequanaise, à Poligny

> vendredi 24/07 de 16h à 21h: Soirée pizzas feu de bois
Dans le fournil de terre de pains
à l’écolieu de chenèvre, à la Chapelle-sur-Furieuse
+ visite de la ferme (plusieurs producteurs.ices)
+ possibilité d’inviter une personne au repas

> Lundi 17/08 de 9h à 12h30: Repas d’été dans un jardin maraicher
Chez Bénédicte, au Radis qui Pique, à Bracon

Des moments conviviaux pour cuisiner, partager un repas, échanger des recettes et rencontrer celles et ceux qui produisent notre alimentation.

Des solutions de transport sont proposées selon les ateliers (depuis Arbois, Poligny ou Salins-les-Bains).
Les rendez-vous auront lieu en juillet et en août dans plusieurs communes du territoire.
Inscription obligatoire

Consultez les affiches pour découvrir les dates, lieux et animations, et choisissez l’atelier qui vous tente !
À très bientôt en cuisine !   .

Arbois Poligny Salins Coeur du Jura Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 84 85 46  cobioarbois@gmail.com

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English : Tous.tes en cuisine

L’événement Tous.tes en cuisine Arbois a été mis à jour le 2026-07-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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