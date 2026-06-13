Atelier Lego Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon Arbois

Arbois

Atelier Lego

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 18:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19 2026-08-29

Dans le cadre de l’exposition Mais quelle histoire ! (saison 2) Arbois au temps des Romains 52 av. J.-C. 476 ap. J.-C

Ouvert à tous (enfants et adultes), en libre accès

Le Musée d’Art, Hôtel Sarret de Grozon accueille les ateliers Anima Briques pour une expérience conviviale et créative autour de la construction Lego. Petits et grands sont invités à laisser libre cours à leur imagination en réalisant des constructions inspirées de l’Antiquité. En famille ou entre amis, venez bâtir temples, monuments ou cités antiques dans une ambiance ludique et participative.

Animation comprise dans le billet d’entrée du musée .

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 47 90 culture@arbois.fr

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English : Atelier Lego

L’événement Atelier Lego Arbois a été mis à jour le 2026-06-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA