Quatuor Tangomotán Squarre Sarret de Grozon Arbois
Quatuor Tangomotán Squarre Sarret de Grozon Arbois vendredi 31 juillet 2026.
Quatuor Tangomotán
Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois Jura
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31 22:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Dans le cadre du festival Coeur de Tango et des Vendredis de Sarret de la ville d’Arbois
La reconnexion du tango avec la danse, la fusion de l’acoustique et de l’électronique voici le dernier projet de Tangomotán.
Tout en respectant les ruptures et l’emphase qui fait la spécificité de cette musique, les 4 musiciens et leur bleu de travail fusionnent tradition et modernité et vous promettent un voyage dans l’univers du tango à leur manière et par la voie populaire et universelle qu’est la danse.
Ces quatre musiciens, issu.e.s de formations orchestrales, explorent les hybridations du tango avec d’autres registres esthétiques.
Ce nouveau projet laisse entrevoir au groupe le lien possible entre le tango traditionnel & les musiques actuelles, en intégrant le besoin de faire danser le public.
Explorant des textures sonores allant de l’acoustique pour aller vers l’électronique, les 4 musiciens proposent un Tango Augmenté , où les éléments & structures typiques sont mis en valeur & amplifiés par la MAO. .
Squarre Sarret de Grozon Rue du Vieil Hôpital Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté toquedetango@gmail.com
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English : Quatuor Tangomotán
L’événement Quatuor Tangomotán Arbois a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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